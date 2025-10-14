gattuso ha semplificato spalletti spiegava il calcio relazionale e i calciatori pensavano alle porsche corsera

Gattuso ha semplificato. Spalletti spiegava il calcio relazionale e i calciatori pensavano alla Porsche (Corsera) C’è tanto ottimismo attorno alla Nazionale. Non diciamo troppo perché vivaio si è invertito il trend emotivo. Anche se al momento di risultati clamorosi non ce ne sono stati (due vittorie contro l’Estonia e una contro Israele). Ma è cambiato il clima e lo si vede anche dalla lettura dei quotidiani. Il Corriere della Sera contrappone il semplificatole Gattuso al complicatore Spalletti. Lo fa in un pezzo firmato Fabrizio Roncone: In uno slancio di efferato ottimismo forse un paio di piccole verità possiamo raccontarcele. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

