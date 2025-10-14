Gattuso ha semplificato Spalletti spiegava il calcio relazionale e i calciatori pensavano alle Porsche Corsera
Gattuso ha semplificato. Spalletti spiegava il calcio relazionale e i calciatori pensavano alla Porsche (Corsera) C’è tanto ottimismo attorno alla Nazionale. Non diciamo troppo perché vivaio si è invertito il trend emotivo. Anche se al momento di risultati clamorosi non ce ne sono stati (due vittorie contro l’Estonia e una contro Israele). Ma è cambiato il clima e lo si vede anche dalla lettura dei quotidiani. Il Corriere della Sera contrappone il semplificatole Gattuso al complicatore Spalletti. Lo fa in un pezzo firmato Fabrizio Roncone: In uno slancio di efferato ottimismo forse un paio di piccole verità possiamo raccontarcele. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gattuso ha semplificato. Spalletti spiegava il calcio relazionale e i calciatori pensavano alle Porsche (Corsera) - I calciatori, già pigri di loro, già strapagati e appagati, avevano smesso di ascoltare Spalletti. ilnapolista.it scrive
Italia: Gattuso risponde a Spalletti, contro Israele possibile mossa a sorpresa su Pio Esposito - Gattuso ha ringraziato Spalletti per i complimenti, poi ha alluso alla possibilità di tenere in panchina Esposito in Italia- Scrive sport.virgilio.it
Gattuso: "Felici per la tregua, ora pensiamo a Israele. Ho apprezzato le parole di Spalletti" - Alla vigilia della sfida contro Israele, che potrebbe garantire all’Italia la certezza dello spareggio mondiale, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky ... Da tuttojuve.com