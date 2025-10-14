Gattuso dopo la vittoria dell’Italia contro l’Israele | Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare oggi avevamo tutto da perdere Locatelli ha fatto una grande gara Sui playoff…

Gattuso dopo la vittoria dell’Italia contro l’Israele: tutte le dichiarazioni del CT della Nazionale dopo la partita. Obiettivo raggiunto. L’Italia batte 3-0 Israele, blinda matematicamente il secondo posto nel girone e si assicura un pass per i playof f di qualificazione al Mondiale 2026. Al termine di una serata convincente, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai, mostrando soddisfazione ma proiettandosi subito al futuro. Il CT ha elogiato la prova dei suoi, capaci di interpretare con la giusta maturità una partita da non sbagliare, riscattando la sofferenza della gara d’andata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gattuso dopo la vittoria dell’Italia contro l’Israele: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, oggi avevamo tutto da perdere. Locatelli ha fatto una grande gara. Sui playoff…»

Leggi anche questi approfondimenti

Moise Kean non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per la gara contro Israele a causa del problema alla caviglia accusato contro l'Estonia. Dopo essere uscito al 15', l'attaccante della Fiorentina si è sottoposto a esami strumentali e non ha ancora pienam - facebook.com Vai su Facebook

Nesta: "Dopo Istanbul Gattuso voleva smettere. L'ultima partita di Maldini frutto anche di quella giornata" - X Vai su X

Gattuso: "Bravi, avevamo tutto da perdere. Playoff? Speriamo che Dio ce la mandi buona..." - Così il ct dopo la vittoria su Israele che ha regalato l'aritmetica possibilità di conquistare la qualificazione al Mondiale tramite gli spareggi: "Un mese fa Israele ci aveva fatto ballare portandoci ... Lo riporta msn.com

Italia, Gattuso dopo la vittoria con Israele: "Oggi c'era da morire. Siamo dei pazzi, abbiamo preso dei goal assurdi" - Il Ct dell'Italia Gennaro Gattuso analizza ai microfoni di Rai Sport la clamorosa vittoria per 5- Riporta calciomercato.com

Italia, Gattuso: “Vittoria fondamentale, ma siamo dei pazzi” - Per due volte gli azzurri vanno sotto e per due volte Kean la pareggia. Segnala gianlucadimarzio.com