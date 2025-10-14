Gattuso | Con Israele non possiamo sbagliare ho apprezzato le belle parole di Spalletti

(Adnkronos) – “Mi innamoro dei miei ragazzi perché li vedo, vedo come stanno insieme e come affrontano gli allenamenti. Sappiamo di avere un percorso e di non poter sbagliare, ma la crescita mi piace”. Rino Gattuso, ct della Nazionale, ha parlato così ai microfono di Sky Sport, alla vigilia della partita con Israele valida per le qualificazioni al mondiale. “Esposito titolare? Ha vissuto il post gara come le altre volte, è un ragazzo semplice, ha grandi numeri, corre come un centrocampista. E’ un ragazzo di facile lettura, vediamo, le partite durano 95 minuti, c’è chi gioca dall’inizio e chi può fare la differenza dopo”. 🔗 Leggi su Seriea24.it

