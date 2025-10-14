Gattuso carica i suoi prima di Israele | Pio Esposito? È un talento cristallino dobbiamo tornare ad essere l’Italia!

Inter News 24 Gattuso si prepara alla sfida contro Israele e conferma alcune proprie decisioni: la grinta del CT azzurro in vista del match. Il CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della sfida di Udine contro Israele, gara decisiva per blindare il secondo posto nel girone e accedere ai playoff per i Mondiali 2026. Il tecnico ha voluto sottolineare l’impegno dei tifosi, definiti come «10mila come se fossero 40mila», che non hanno esitato a superare difficoltà e divieti pur di sostenere la squadra. Un atto d’amore che carica ulteriormente gli azzurri, impegnati a dimostrare la loro forza sul campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gattuso carica i suoi prima di Israele: «Pio Esposito? È un talento cristallino, dobbiamo tornare ad essere l’Italia!»

