Gattuso | Bravi avevamo tutto da perdere Playoff? Speriamo che Dio ce la mandi buona

Così il ct dopo la vittoria su Israele che ha regalato l'aritmetica possibilità di conquistare la qualificazione al Mondiale tramite gli spareggi: "Un mese fa ci avevano fatto ballare portandoci a spasso, contento di non aver subito gol". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gattuso: "Bravi, avevamo tutto da perdere. Playoff? Speriamo che Dio ce la mandi buona..."

