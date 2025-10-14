Gattuso | Bravi avevamo tutto da perdere Playoff? Speriamo che Dio ce la mandi buona

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Così il ct dopo la vittoria su Israele che ha regalato l'aritmetica possibilità di conquistare la qualificazione al Mondiale tramite gli spareggi: "Un mese fa ci avevano fatto ballare portandoci a spasso, contento di non aver subito gol". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

