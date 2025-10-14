Gattuso annuncia | Esposito partirà dalla panchina ci sarà spazio Sui tifosi…

Inter News 24 Le parole di Gennaro Gattuso, ct dell’Italia, in vista della sfida di qualificazione al Mondiale in programma contro Israele. Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport in vista di Italia-Israele di questa sera. TIFOSI ALLO STADIO – «I 10mila allo stadio stasera per me valgono come 30-40 mila. Sono degli eroi. Bisogna fargli i complimenti anche solo per venire a questa partita che era considerata impossibile da seguire e in cui poteva succedere di tutto. Speriamo di regalargli una gioia importante». L’ATTACCO – «E’ importante avere attaccanti non individualisti. Si parla sempre dei gol, ma vanno apprezzati per il lavoro che fanno. 🔗 Leggi su Internews24.com

