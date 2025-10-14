Gattuso annuncia | Esposito partirà dalla panchina ci sarà spazio Sui tifosi…
Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport in vista di Italia-Israele di questa sera. TIFOSI ALLO STADIO – «I 10mila allo stadio stasera per me valgono come 30-40 mila. Sono degli eroi. Bisogna fargli i complimenti anche solo per venire a questa partita che era considerata impossibile da seguire e in cui poteva succedere di tutto. Speriamo di regalargli una gioia importante». L'ATTACCO – «E' importante avere attaccanti non individualisti. Si parla sempre dei gol, ma vanno apprezzati per il lavoro che fanno.
Gattuso annuncia: "Partirò con questi due attaccanti. Torniamo a essere l'Italia" - Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato a Rai Sport a poche ore dal fischio d'inizio del match contro Israele: "Giocherà Raspadori con Retegui.