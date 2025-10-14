GarlascoSempio revoca mandato a Lovati
14.00 Andrea Sempio,indagato dalla procura di Pavia per l'uccisione di Chiara Poggi in concorso con altre persone, ha revocato il mandato all'avvocato Massimo Lovati, per le sue dichiarazioni in Tv:"I Sempio sono ignoranti come capre" e "Ho ricevuto soldi in contanti". Resta a difenderlo Angela Taccia, sua amica di lunga data, affiancata da un nuovo legale il cui nome si conoscerà nei prossimi giorni. "Se mi revoca fa un errore madornale",aveva detto Lovati L'ex procuratore di Pavia, Venditti, al Riesame:"Vita rovinata,mai preso soldi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
