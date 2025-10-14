Garlasco Sempio scarica Lovati dopo le ospitate tv | Troppa visibilità non mi rappresenta più
Non è un fulmine a ciel sereno, ma segna un nuovo scossone in una vicenda che da vent’anni continua a rimescolare carte e protagonisti. Andrea Sempio, 37 anni, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati, uno dei legali che lo rappresentavano. Una decisione maturata dopo giorni di riflessione e resa ufficiale questa mattina. La scelta arriva all’indomani di una serie di ospitate televisive del penalista, comparso in diversi programmi e talk show – tra cui Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona – dove aveva discusso pubblicamente di elementi dell’inchiesta e della posizione del suo assistito. 🔗 Leggi su Panorama.it
