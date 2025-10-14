Garlasco Sempio ricusa avvocato Lovati Ex Pm Venditti al riesame a Brescia

Tv2000.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caso di Garlasco. Andrea Sempio ha tolto l’incarico al suo avvocato Massimo Lovati. L’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, a Brescia per l’udienza al tribunale del riesame. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

