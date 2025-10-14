Garlasco Sempio revoca l’incarico all’avvocato Lovati

Andrea Sempio avrebbe deciso di interrompere il rapporto con il suo legale Massimo Lovati. La revoca dell’incarico arriva dopo le numerose apparizioni dell’avvocato in televisione e non solo, soprattutto dopo l’episodio di Falsissimo di Fabrizio Corona, dove alcune sue dichiarazioni avevano sollevato forti polemiche. Rimane invece in difesa l’avvocata Angela Taccia, che sarà affiancata da un nuovo collega, il cui nome sarà reso noto nei prossimi giorni. Angela Taccia (Ansa). Le tensioni tra Taccia e Lovati tra si erano manifestate anche pubblicamente, a partire da maggio, quando Lovati aveva criticato la collega per la mancata partecipazione all’interrogatorio del suo assistito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

