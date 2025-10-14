La decisione è stata presa all'indomani del polverone sollevato dalle dichiarazioni rilasciate da Lovati a Fabrizio Corona. Entro venerdì si dovrebbe avere il nome del legale sostituto L'avvocato Massimo Lovati non sarà più il legale difensore di Andrea Sempio. Il 37enne ha infatti deciso di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio revoca incarico di difensore a Massimo Lovati, resta a difenderlo avvocata Taccia: "Scelta fatta dopo ultime polemiche"