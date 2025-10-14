Garlasco scossone in casa Sempio | revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati

Massimo Lovati non è più il legale difensore di Andrea Sempio. Lo ha deciso il 37enne, unico indagato nella clamorosa riapertura del giallo di Garlasco, dopo essersi preso qualche giorno di riflessione. Al fianco di Sempio nel procedimento, in attesa dei risultati dell’incidente probatorio che arriveranno il prossimo 18 dicembre, rimane l’amica d’infanzia Angela Taccia e un nuovo avvocato. Il suo nome sarà annunciato ufficialmente nei prossimi giorni. Gli errori di Lovati e l’imbarazzo di Sempio. La revoca del mandato a Massimo Lovati è legata strettamente alle ultime uscite dell’avvocato nelle ultime settimane, in particolare l’intervista rilasciata al format Falsissimo di Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Open.online