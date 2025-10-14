Garlasco Massimo Lovati non è più l' avvocato di Andrea Sempio | mandato revocato dopo il video di Corona BREAK
Nuovo colpo di scena nella vicenda del delitto di Garlasco. Massimo Lovati non è più l'avvocato di Andrea Sempio dopo che questi gli ha revocato il mandato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
L’avvocato Fabrizio Gallo è da questa mattina il difensore di Massimo Lovati, che a sua volta assiste Andre Sempio nelle indagini sul delitto di Garlasco. La decisione dopo le dichiarazioni a Corona e la querela per diffamazione da parte dello studio legale Gi - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Massimo Lovati e il faccia a faccia con Andrea Sempio: le dichiarazioni a Corona, l'ipot... - X Vai su X
Garlasco, Sempio revoca l'incarico a Massimo Lovati: non sarà più il suo avvocato. La decisione dopo le ultime dichiarazioni in tv - Massimo Lovati non sarà più l'avvocato di Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi nel caso di Garlasco. msn.com scrive
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio revoca incarico all'avvocato Massimo Lovati - Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone, ha revocato il ma ... Da tg24.sky.it
Delitto Garlasco, Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio: revocato l’incarico dopo le polemiche - Massimo Lovati non è più avvocato di Andrea Sempio, ma i documenti della revocata non sono stati ancora depositati in Procura ... Riporta fanpage.it