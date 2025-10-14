Garlasco l’x procuratore Venditti si difende davanti al Riesame | Ho la vita rovinata non ho mai preso un euro

Ilfattoquotidiano.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno in cui l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, si vede revocato il mandato come legale, nelle aule del Tribunale del Riesame ha preso la parola Mario Venditti, l’ex procuratore di Pavia, che chiese l’archiviazione dell’indagato poi accolta dal giudice per le indagini preliminari. “Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro a parte quelli del mio stipendio. Mai mi sarei aspettato di dover subire una cosa di questo genere”, ossia di finire indagato per corruzione in atti giudiziari, l’accusa “peggiore” per un magistrato. La procura di Brescia contesta a Venditti di aver ricevuto soldi per scagionare il 37enne in base a un appunto del padre di Sempio in cui si legge 20. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

garlasco l8217x procuratore venditti si difende davanti al riesame ho la vita rovinata non ho mai preso un euro

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, l’x procuratore Venditti si difende davanti al Riesame: “Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro”

Leggi anche questi approfondimenti

garlasco l8217x procuratore vendittiGarlasco, l'ex procuratore Venditti: 'Rovinato da illazioni. Mai preso un euro' - Insomma per Aiello, che ha annunciato il ricorso al Riesame anche nell'altro filone di indagine (la stessa mossa forse la farà anche il pm Pietro Paolo Mazza) "ci vuole senso di responsabilità prima ... Si legge su ansa.it

garlasco l8217x procuratore vendittiGarlasco, in aula l’ex pm Venditti accusato di corruzione: “Mai preso un euro al di fuori dello stipendio” - Nell'udienza di oggi al Tribunale del Riesame Mario Venditti, ex procuratore di Pavia accusato di corruzione, ha rilasciato dichiarazioni spontanee: "Ho ... Lo riporta fanpage.it

garlasco l8217x procuratore vendittiL’ex procuratore Venditti e le ombra su Garlasco: “Pressioni? Solo il mio stile. Ora la mia vita è distrutta a causa di illazioni” - L’ex procuratore nega ogni responsabilità e lamenta il peso emotivo della vicenda. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco L8217x Procuratore Venditti