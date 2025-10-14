Garlasco l’x procuratore Venditti si difende davanti al Riesame | Ho la vita rovinata non ho mai preso un euro

Nel giorno in cui l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, si vede revocato il mandato come legale, nelle aule del Tribunale del Riesame ha preso la parola Mario Venditti, l’ex procuratore di Pavia, che chiese l’archiviazione dell’indagato poi accolta dal giudice per le indagini preliminari. “Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro a parte quelli del mio stipendio. Mai mi sarei aspettato di dover subire una cosa di questo genere”, ossia di finire indagato per corruzione in atti giudiziari, l’accusa “peggiore” per un magistrato. La procura di Brescia contesta a Venditti di aver ricevuto soldi per scagionare il 37enne in base a un appunto del padre di Sempio in cui si legge 20. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, l’x procuratore Venditti si difende davanti al Riesame: “Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro”

Leggi anche questi approfondimenti

Delitto di Garlasco, l'ex procuratore Venditti: "Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro fuori dallo stipendio" #14ottobre #garlasco #venditti #delittodigarlasco Vai su X

Garlasco, ex procuratore Venditti: «La mia vita rovinata, non ho mai preso un euro» - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, l'ex procuratore Venditti: 'Rovinato da illazioni. Mai preso un euro' - Insomma per Aiello, che ha annunciato il ricorso al Riesame anche nell'altro filone di indagine (la stessa mossa forse la farà anche il pm Pietro Paolo Mazza) "ci vuole senso di responsabilità prima ... Si legge su ansa.it

Garlasco, in aula l’ex pm Venditti accusato di corruzione: “Mai preso un euro al di fuori dello stipendio” - Nell'udienza di oggi al Tribunale del Riesame Mario Venditti, ex procuratore di Pavia accusato di corruzione, ha rilasciato dichiarazioni spontanee: "Ho ... Lo riporta fanpage.it

L’ex procuratore Venditti e le ombra su Garlasco: “Pressioni? Solo il mio stile. Ora la mia vita è distrutta a causa di illazioni” - L’ex procuratore nega ogni responsabilità e lamenta il peso emotivo della vicenda. Scrive msn.com