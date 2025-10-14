Garlasco l’annuncio personale dell’avvocato Lovati spiazza tutti | Cosa faccio ora

La bufera che si è scatenata intorno a Massimo Lovati sembra lontana dal placarsi. L’avvocato di Andrea Sempio, l’uomo tornato recentemente al centro dell’attenzione per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco, non accenna infatti a tirarsi indietro. Anzi, da giorni presenzia a ogni talk show possibile, dando la sua versione dei fatti e tentando di giustificare le proprie dichiarazioni, spesso finendo però per alimentare ulteriori polemiche. Anche la sua ultima apparizione televisiva, nel programma “Dentro la notizia” condotto da Gianluigi Nuzzi, è diventata un nuovo terreno di scontro mediatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

