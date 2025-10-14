Garlasco la bomba sul giorno del delitto | Ci sono le immagini di quella mattina

Il caso dell’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco torna nuovamente al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria a seguito della recente scoperta di un filmato risalente alla mattina del delitto. Secondo quanto riportato da mondonuovonews.com e rilanciato da “The Social Post”, esisterebbe infatti un video registrato alle 8:55 nei pressi della villetta dei Poggi, che immortalerebbe la sagoma di un uomo. Diverse fonti sostengono che quella figura potrebbe essere riconducibile ad Andrea Sempio, già in passato finito sotto la lente degli investigatori. Un nuovo elemento riaccende l’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, la bomba sul giorno del delitto: “Ci sono le immagini di quella mattina”

