Garlasco in aula l’ex pm Venditti accusato di corruzione | Mai preso un euro al di fuori dello stipendio

Nell'udienza di oggi al Tribunale del Riesame Mario Venditti, ex procuratore di Pavia accusato di corruzione, ha rilasciato dichiarazioni spontanee: "Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro al di fuori dello stipendio". Nega quindi l'accusa di aver preso soldi da Andrea Sempio per far chiudere le indagini su di lui e sul delitto di Garlasco nel 2017. 🔗 Leggi su Fanpage.it

