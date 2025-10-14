Garlasco | il Tribunale della Libertà deciderà entro sabato 18 ottobre

Lidentita.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima l’attacco contro il suo successore sul capo d’accusa in concorso formulato contro Andrea Sempio, poi la lettera al ministro Carlo Nordio per provare a fermare l’inchiesta e ora il tentativo di sottrarre il fascicolo sul delitto di Garlasco e spostarlo a Brescia. È uno scontro a viso aperto con il procuratore di Pavia Fabio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

garlasco il tribunale della libert224 decider224 entro sabato 18 ottobre

© Lidentita.it - Garlasco: il Tribunale della Libertà deciderà entro sabato 18 ottobre

Leggi anche questi approfondimenti

Garlasco, cosa succederà nella nuova udienza di oggi e perché verrà chiesta la proroga dell’incidente probatorio - Davanti al giudice per le indagini preliminari verrà chiesta la proroga dell’incidente probatorio perché i ... Segnala fanpage.it

Garlasco e le nuove perquisizioni, la reazione della famiglia Poggi: “Sono sconcertati, tormentone infinito su una ferita aperta” - Garlasco (Pavia), 26 settembre 2025 – ''I genitori di Chiara sono sconcertati da quello che leggono, è una ferita che non si rimargina mai''. Da ilgiorno.it

Delitto di Garlasco, il legale dell’ex procuratore Venditti: nessuna traccia di soldi sospetti sui suoi conti - Nessuna traccia di soldi sui conti dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e ricorso al Tribunale dei Riesame per ottenere l'annullamento del decreto di perquisizione ... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Tribunale Libert224 Decider224