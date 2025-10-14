Garlasco | il Tribunale della Libertà deciderà entro sabato 18 ottobre

Prima l’attacco contro il suo successore sul capo d’accusa in concorso formulato contro Andrea Sempio, poi la lettera al ministro Carlo Nordio per provare a fermare l’inchiesta e ora il tentativo di sottrarre il fascicolo sul delitto di Garlasco e spostarlo a Brescia. È uno scontro a viso aperto con il procuratore di Pavia Fabio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Garlasco: il Tribunale della Libertà deciderà entro sabato 18 ottobre

