Garlasco il giorno del Riesame | appunti contanti e tutte le nuove ombre sul caso Poggi

Panorama.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scritto a penna, poche parole appuntate in modo nervoso: “118 stesa sul pavimento in fondo alle scale Stasi chiama cc 12-13.” L’hanno trovato nel portaoggetti di una Suzuki durante la perquisizione del 26 settembre a casa dei genitori di  Andrea Sempio, l’attuale indagato per l’omicidio in concorso di  Chiara Poggi. Secondo il padre,  Giuseppe Sempio, l’appunto era solo un promemoria, un modo per ricordare l’orario e la dinamica dei fatti di Garlasco. Ma per gli inquirenti della  Procura di Brescia, quell’appunto è un frammento potenzialmente importante di un mosaico più grande. Un mosaico che, dopo diciotto anni, non ha smesso di muoversi. 🔗 Leggi su Panorama.it

garlasco il giorno del riesame appunti contanti e tutte le nuove ombre sul caso poggi

© Panorama.it - Garlasco, il giorno del Riesame: appunti, contanti e tutte le nuove ombre sul caso Poggi

News recenti che potrebbero piacerti

garlasco giorno riesame appuntiGarlasco, il giorno del Riesame: appunti, contanti e tutte le nuove ombre sul caso Poggi - Nel caso Garlasco spuntano nuovi dettagli tra appunti, flussi di contanti e indagati eccellenti. panorama.it scrive

garlasco giorno riesame appuntiGarlasco, un altro pizzino inguaia Sempio: “118 stesa sul pavimento in fondo alle scale” - Garlasco, un altro pizzino inguaia Sempio: “118 stesa sul pavimento in fondo alle scale” ... Da piudonna.it

garlasco giorno riesame appuntiDelitto di Garlasco, “Stasi fa seguire Sempio”: il giallo dei vecchi appunti trovati - Il caso del delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione per alcuni appunti relativi ad Alberto Stasi e alla famiglia di Sempio. Da newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Giorno Riesame Appunti