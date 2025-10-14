Garlasco il giorno del Riesame | appunti contanti e tutte le nuove ombre sul caso Poggi

È scritto a penna, poche parole appuntate in modo nervoso: “118 stesa sul pavimento in fondo alle scale Stasi chiama cc 12-13.” L’hanno trovato nel portaoggetti di una Suzuki durante la perquisizione del 26 settembre a casa dei genitori di Andrea Sempio, l’attuale indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. Secondo il padre, Giuseppe Sempio, l’appunto era solo un promemoria, un modo per ricordare l’orario e la dinamica dei fatti di Garlasco. Ma per gli inquirenti della Procura di Brescia, quell’appunto è un frammento potenzialmente importante di un mosaico più grande. Un mosaico che, dopo diciotto anni, non ha smesso di muoversi. 🔗 Leggi su Panorama.it

