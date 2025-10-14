garlasco ecco il verbale dei sempio sul pizzino

Il caso di Garlasco si fa sempre più intricato. E non tanto, o non solo, per la confusione quasi totale che ruota attorno alle nuove indagini sull’omicidio, alle impronte da verificare, al possibile Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, all’ormai famoso Santuario, al nuovo fascicolo che colpisce l’ex pm Mario Venditti e all’ipotesi che le due precedenti archiviazioni ai danni di Andrea Sempio siano state il frutto di una qualche corruzione (tutta da dimostrare). A favorire il caos ci sono anche le tante dichiarazioni tv rilasciate ora da questo, ora da quel protagonista del circo mediatico-giudiziario, e dai non pochi documenti che dal fascicolo d’indagine finiscono ai giornali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

