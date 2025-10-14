Garlasco ecco il verbale dei Sempio sul pizzino
Il caso di Garlasco si fa sempre più intricato. E non tanto, o non solo, per la confusione quasi totale che ruota attorno alle nuove indagini sull’omicidio, alle impronte da verificare, al possibile Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, all’ormai famoso Santuario, al nuovo fascicolo che colpisce l’ex pm Mario Venditti e all’ipotesi che le due precedenti archiviazioni ai danni di Andrea Sempio siano state il frutto di una qualche corruzione (tutta da dimostrare). A favorire il caos ci sono anche le tante dichiarazioni tv rilasciate ora da questo, ora da quel protagonista del circo mediatico-giudiziario, e dai non pochi documenti che dal fascicolo d’indagine finiscono ai giornali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Di grande interesse, il verbale dell'interrogatorio del carabiniere Sapone... #Garlasco #Sempio #Sapone #Spoto #QuartaRepubblica Vai su X
Le dichiarazioni sono contenute nei verbali dei genitori del 38enne, indagato per l'omicidio Garlasco, rese dopo le perquisizioni nell'indagine Brescia sul presunto insabbiamento dell'inchiesta del 2017 - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, ecco la foto del pizzino integrale di Giuseppe Sempio in mano alla procura. Spunta la frase: «Sembra proprio mio figlio Andrea» - Il pizzino trovato a casa dei Sempio è il faro nuovo dell'indagine della Procura di Pavia su caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Scrive ilmessaggero.it
Garlasco, spunta il verbale dei Sempio "in balia degli avvocati" e Lovati sbotta: "Ignoranti come capre" - Garlasco, il padre di Andrea Sempio: "Eravamo in balia degli avvocati". Segnala virgilio.it
Garlasco, la foto del ‘pizzino’ del padre di Sempio: cosa c’è scritto - Il Tg1 ha diffuso in esclusiva l'immagine del famoso pezzo di carta sequestrato a maggio in casa di Andrea Sempio, che per gli inquirenti sarebbe la prova della corruzione dell'ex procuratore Venditti ... Da dire.it