BRESCIA – L’udienza è martedì alle undici. E pare che in aula, davanti al Tribunale del Riesame, comparirà non solo il legale, ma anche l’ indagato: l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, finito sotto inchiesta a Brescia (due volte) per due casi di presunta corruzione. Il primo riguarda l’ archiviazione di Andrea Sempio, indagato per l’ omicidio di Chiara Poggi, di cui stando all’ipotesi accusatoria Venditti avrebbe favorito l’uscita di scena nel 2017 intascando mazzette da 20-30 mila euro. Il secondo, invece, ipotizza che Venditti fosse coinvolto nel cosiddetto ‘sistema Pavia ’, un intrico di interessi, scambi di favori tra magistrati, politici, imprenditori e uomini delle forze dell’ordine, con un peculato di 750mila euro per una decina di auto di pregio noleggiate dalla procura, riscattate a prezzi modici e utilizzate per fini privati dai magistrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Garlasco e il 'sistema Pavia', l'ex procuratore Venditti davanti ai giudici: si indaga anche sui conti degli ex carabinieri