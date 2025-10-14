Garlasco chi è Maurizio spuntato nelle ultime indagini | cosa ha in mano la procura
La riapertura del caso Garlasco, dopo anni di silenzio e archiviazioni, ha riacceso una delle vicende giudiziarie più complesse e controverse della cronaca italiana. Al centro delle nuove indagini ci sono ancora una volta i misteri legati all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto del 2007, ma anche le ombre che si allungano sul “sistema Pavia”, un intreccio di relazioni e presunte irregolarità tra magistrati, avvocati e indagati. Nelle ultime settimane, la Procura di Brescia ha riaperto il fascicolo con una serie di perquisizioni e sequestri, portando alla luce nuovi elementi che potrebbero ribaltare l’intera storia giudiziaria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
