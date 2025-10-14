Garlasco brutte notizie per l’avvocato Lovati | È finita

“È finita”. Garlasco, brutte notizie per l’avvocato Lovati – Un improvviso sconvolgimento ha interessato uno dei casi più seguiti della cronaca italiana. Nelle ultime ore, un annuncio inatteso ha colto di sorpresa non solo gli addetti ai lavori, ma anche l’opinione pubblica che segue con attenzione il caso Garlasco. Andrea Sempio, figura centrale in questa intricata vicenda giudiziaria, ha deciso di interrompere il rapporto con il suo storico difensore, aprendo una fase completamente nuova nel proprio percorso legale. La notizia, diffusa prima ancora del deposito ufficiale degli atti in Procura, ha generato domande sulle motivazioni reali di questa scelta improvvisa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, brutte notizie per l’avvocato Lovati: “È finita”

#garlasco La novella dello stento....che dura tanto tempo! E le cose lunghe diventano serpenti! Diceva Poirot: il mondo è pieno di brave persone che fanno brutte cose ! - X Vai su X

Nelle puntata de Lo Stato delle Cosi si parla tanto di Garlasco e dei nuovi sviluppi. Per parlare del profilo psicologico di Andrea Sempio, Massimo Giletti mostra il biglietto trovato nella spazzatura con su scritto la frase: "Ho fatto cose talmente brutte che nessun - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, l'appunto scritto trovato a casa Sempio: "Venditti gip archivia x 20.30 Euro" - 30 Euro", sequestrato lo scorso maggio a casa dei genitori di Andrea Sempio e i loro movimenti bancari dell'epoca della prima indagine della Procura ... Scrive ansa.it

Garlasco, il «summit di famiglia» dei Sempio dopo le perquisizioni: le ore dalle zie e il giallo dei 43mila euro versati al padre di Andrea - Il giorno dopo il terremoto che li ha svegliati venerdì, con finanzieri e carabinieri a suonare all’alba ai loro campanelli. Secondo milano.corriere.it

Garlasco, l'avvocata di Stasi: «Alberto è sconcertato dal caso Venditti. Sempio archiviato troppo in fretta, ci negarono anche i file delle intercettazioni» - Anche se in questi mesi ha scelto di non seguire troppo quello che sta avvenendo. Riporta milano.corriere.it