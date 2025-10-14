Garlasco arriva la bomba su Sempio | Ci sono le immagini di quella mattina

Un elemento potrebbe riaccendere l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Secondo quanto riportato da mondonuovonews.com qualche mese fa, esisterebbe un video registrato alle 8:55 del mattino dell’omicidio, ripreso da una telecamera installata nei pressi della villetta dei Poggi, che mostrerebbe la sagoma di un uomo. Secondo alcune fonti, quella figura “sembrerebbe la sagoma di Andrea Sempio”, l’amico di famiglia più volte finito nel mirino degli inquirenti. Il filmato, però, non sarebbe mai entrato ufficialmente nel fascicolo processuale, rimanendo fino a oggi fuori dagli atti giudiziari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, arriva la bomba su Sempio: “Ci sono le immagini di quella mattina”

News recenti che potrebbero piacerti

Garlasco, Sempio revoca mandato a Lovati: quando arriva la nuova nomina - X Vai su X

Il giallo di Garlasco arriva anche nelle Marche: «L'impronta rinvenuta era della Frau ma non fanno mezzi numeri» - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, Andrea Sempio: arriva l’annuncio bomba, ora è caos totale - Un cambiamento improvviso nella difesa di un noto caso di cronaca ha sorpreso gli ambienti giudiziari. Si legge su thesocialpost.it

Garlasco, Sempio revoca mandato a Lovati: quando arriva la nuova nomina - Andrea Sempio ha revocato il mandato al suo difensore, avvocato Massimo Lovati. Segnala iltempo.it

Garlasco, caccia al misterioso Maurizio legato al fiume di contanti usciti dai conti dei Sempio - È caccia a «quei signori lì» per ricostruire il giro di soldi e carte secretate che ha portato all’archiviazione di ... Lo riporta iltempo.it