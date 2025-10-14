Garlasco Andrea Sempio revoca l’incarico all’avvocato Lovati

Lidentita.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di riflessione arriva l'ufficialità: venerdì il nome del nuovo legale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

garlasco andrea sempio revoca l8217incarico all8217avvocato lovati

© Lidentita.it - Garlasco, Andrea Sempio revoca l’incarico all’avvocato Lovati

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

garlasco andrea sempio revocaDelitto di Garlasco, Andrea Sempio revoca incarico all'avvocato Massimo Lovati - Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone, ha revocato il ma ... Scrive tg24.sky.it

garlasco andrea sempio revocaGarlasco, Sempio revoca mandato a Lovati - Dopo l'ultimo scontro tra i due, Andrea Sempio rompe con il legale: una scelta di cui si parlava da tempo. Da rainews.it

garlasco andrea sempio revocaMassimo Lovati non è più l'avvocato di Andrea Sempio, l'indagato di Garlasco revoca il mandato: «Prendo un altro legale» - Massimo Lovati non è il più l'avvocato di Andrea Sempio. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Andrea Sempio Revoca