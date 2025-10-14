Un cambiamento improvviso nella difesa di un noto caso di cronaca ha sorpreso gli ambienti giudiziari. La decisione, maturata nelle ultime ore, segna una svolta significativa nel percorso legale dell’indagato, che ha scelto di interrompere la collaborazione con il proprio legale storico. L’annuncio, arrivato prima ancora del deposito ufficiale degli atti, ha suscitato stupore e aperto interrogativi sulle motivazioni alla base della scelta. La notizia, che doveva essere formalizzata nei prossimi giorni, è invece diventata di dominio pubblico con un tempismo che ha colto di sorpresa anche chi segue da vicino la vicenda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, Andrea Sempio: arriva l’annuncio bomba, ora è caos totale