Garcia ringrazia De Bruyne | Non è mai facile segnare due rigori nella stessa partita

Dopo la vittoria contro il Galles, Rudi Garcia, ct del Belgio, ha parlato ai ai microfoni di HLN BE del centrocampista della nazionale belga e del Napoli Kevin De Bruyne:  «Quando siamo passati in vantaggio, sapevamo che avremmo avuto delle occasioni da sfruttare. Un ringraziamento anche a Kevin De Bruyne: non è mai facile segnare due rigori nella stessa partita. Ora ci prepareremo per novembre. Kevin De Bruyne ha ceduto la fascia a Courtois quando è uscito?  «È stato Thibaut Courtois o Thomas Meunier a prenderla, dato che fanno anche loro parte del mio gruppo di leader. Kevin ha scelto bene». Leggi anche:  De Bruyne è un rimpianto in Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

