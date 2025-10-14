Gambizzato in pieno centro perchè voleva esclusiva nel mercato della droga | chieste due condanne

Agrigentonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gambizzato perché voleva assicurarsi il monopolio del mercato della droga a Canicattì: il pubblico ministero Giorgia Righi ha chiesto la condanna a 10 anni e 8 mesi per Julian Hoxhara, albanese, ritenuto l’esecutore materiale del tentato omicidio premeditato con metodo mafioso ai danni di Samuele. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

