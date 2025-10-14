Per il sindaco del Pd, Michele Pescini, primo cittadino di Gaiole in Chianti, il risultato delle elezioni non è affatto una sorpresa. Alessandro Tomasi, con il sostegno di FdI, Forza Italia-Udc, Lega, E’ Ora! Lista Civica Tomasi Presidente, Noi Moderati, si posiziona in testa avendo ottenuto il 48,51% dei voti. Segue Eugenio Giani, con l’appoggio di Pd, Casa Riformista, Avs, M5S, che ha raccolto il 45,88% dei voti. Al terzo posto, Antonella Bundu, che con Toscana Rossa ha totalizzato il 5,61% dei voti. Al suo quarto mandato consecutivo alla guida del Comune, Pescini sa interpretare l’orientamento politico locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Gaiole guarda a destra. Sono io l’eccezione"