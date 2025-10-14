Gaffe del ministro Schillaci che nomina in commissione antidoping Giorgio Parisi anziché l' omonimo Attilio il fisico | Grazie ma declino l' invito
Una "commedia degli equivoci" nella quale il ministro della Salute avrebbe conferito allo scienziato Giorgio la presidenza di una Commissione destinata in realtà al quasi omonimo Attilio, medico sportivo e rettore dell'Università Foro Italico Uno scivolone ministeriale parecchio imbarazzante. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
