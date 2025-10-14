Gabbia pilastro del Milan | Allegri non lo toglie mai dal campo E le statistiche impressionano

Pianetamilan.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Gabbia si è preso la difesa del Milan. Massimiliano Allegri non lo toglie mai dal campo. Pronto il salto definitivo per il centrale. Ecco i numeri e la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

