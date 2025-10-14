G-Shock x Evangelion | GA-110EVA30-7A firmato Yamashita

G-Shock celebra i 30 anni di Evangelion con il GA-110EVA30-7A: design esclusivo di Ikuto Yamashita, dettagli iconici e packaging da collezione. G-Shock rende omaggio al trentennale della celebre serie anime Evangelion diretta da Hideaki Anno con una creazione unica: il GA-110EVA30-7A, frutto della collaborazione con Ikuto Yamashita, leggenda del design meccanico giapponese e mente creativa dell’universo Evangelion. Arte, cultura pop e tecnologia si fondono in un tributo senza precedenti L’orologio nasce dalla volontà di unire la robustezza e l’innovazione tipiche di G-Shock all’estetica visionaria dell’anime. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

