Fvg cala il credito alle imprese artigiane | Banche troppo selettive così si frena la crescita

In Friuli Venezia Giulia il credito alle imprese artigiane è in netto calo. A giugno 2025 i prestiti al comparto sono diminuiti del 7,2% su base annua, in linea con la media nazionale ma molto più accentuati rispetto al calo dell’1,4% registrato dal totale delle imprese. A dirlo è il Focus. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

