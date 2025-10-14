Futuro in bilico e parole sul nuovo tecnico | la confessione di Mkhitaryan
Durante la presentazione del suo libro “La mia vita sempre al centro”, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando emozioni, scelte e riflessioni personali. Il centrocampista armeno dell’ Inter, protagonista anche in questa stagione, ha spiegato il senso del suo percorso e ha affrontato il tema del futuro, lasciando aperta ogni possibilità. Mkhitaryan: “A fine stagione valuterò il mio futuro”. L’ex giocatore di Arsenal e Manchester United ha spiegato di aver voluto mettere nel libro il suo lato più autentico. “In questo libro ho messo tante cose della mia vita, nel mio percorso da calciatore. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Altre letture consigliate
Banche, opas Bbva-Sabadell in bilico: adesioni basse e futuro incerto per la più grande operazione bancaria spagnola. Bbva incassa poche adesioni all’offerta ostile da 16,5 miliardi su Sabadell: solo l’1,1% del capitale ha accettato, ma i soci hanno tempo fin - X Vai su X
Il futuro di Di Gregorio alla Juve è in bilico: a fine stagione la dirigenza valuterà il suo rendimento. Maignan resta l'obiettivo top. #Juve #Juventusnews24 #DiGregorio #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Maignan Milan, spunta il messaggio sull’addio: le parole spiazzano tutti - Il futuro del portiere rossonero Mike Maignan resta sempre in bilico. Si legge su spaziomilan.it
Avatar, il futuro del franchise è in bilico? Le parole di James Cameron preoccupano i fan - Il visionario filmmaker canadese continua a nutrire grandi piani per il futuro di Avatar, ma è subordinato ad una particolare condizione ... Lo riporta bestmovie.it
Mercato Juve: futuro in bilico per Koopmeiners - Stagione non molto esaltante per il trequartista olandese che in 28 partite ha siglato soltanto 3 reti e 3 assist, numeri nettamente inferiori rispetto a quelli con la maglia dell'Atalanta. Lo riporta it.blastingnews.com