Futuro in bilico e parole sul nuovo tecnico | la confessione di Mkhitaryan

Durante la presentazione del suo libro “La mia vita sempre al centro”, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando emozioni, scelte e riflessioni personali. Il centrocampista armeno dell’ Inter, protagonista anche in questa stagione, ha spiegato il senso del suo percorso e ha affrontato il tema del futuro, lasciando aperta ogni possibilità. Mkhitaryan: “A fine stagione valuterò il mio futuro”. L’ex giocatore di Arsenal e Manchester United ha spiegato di aver voluto mettere nel libro il suo lato più autentico. “In questo libro ho messo tante cose della mia vita, nel mio percorso da calciatore. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

