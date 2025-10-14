Futura Ceparana alza l’asticella contro l’Admo E centra il risultato al quinto set
Pallavolo Futura 3 Admo Lavagna 2 (18-25 25-20 25-18 22-25 15-12) PALLAVOLO FUTURA CEPARANA: Bandiera, Fregoso, Klun, Lambruschi, Pierro, Sinagra, Sisti, Franceschini libero. All. Senesi ADMO LAVAGNA: Baratta, Canelli, Donatini, Giglio, Magliacane, Podesta, Rissetto, Salvadori, Munoz libero. All. Assalino Arbitri: Vascon e Barcellone Ceparana – La Pallavolo Futura è uscita vittoriosa dal difficile match contro l’ Admo Lavagna al tie-break dopo una bella battaglia giocata ad alti ritmi in Coppa Liguria maschile. "In questa partita – spiega coach Marco Senesi – siamo stati costretti ad alzare il livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
