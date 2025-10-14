Furto nella notte al cimitero di Valera | danneggiate alcune lapidi per rubare il rame

Nella mattinata di lunedì scorso, gli operatori cimiteriali hanno rinvenuto gravi danni al cimitero di Valera, a seguito di un furto avvenuto durante la notte. Secondo una prima ricostruzione, ignoti si sarebbero introdotti nel complesso forzando l’ingresso posteriore. Una volta all’interno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

