Furto in pasticceria 33enne fugge con incasso e bottiglie di pregio ma lascia tracce ematiche | arrestato
I carabinieri della Stazione di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, hanno notificato un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 33enne del posto, ritenuto responsabile di un furto, avvenuto lo scorso 24 febbraio, in danno di una pasticceria del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
