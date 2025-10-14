Furto di detersivi e minacce al vigilante a Bologna disoccupato 51enne nei guai

Un 51enne è stato arrestato a Bologna per tentata rapina dopo aver rubato detersivi e minacciato un vigilante con spray orticante. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furto di detersivi e minacce al vigilante a Bologna, disoccupato 51enne nei guai

