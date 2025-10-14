Pavia, 14 ottobre 2025 – Ladri con il flessibile hanno tagliato la colonnina del self-service. È di circa 500 euro il bottino del furto messo a segno nella notte tra sabato e domenica, ai danni del distributore di carburanti Giovi, in strada privata Campeggi a Pavia. I malviventi sono entrati in azione fra l’una e le tre di notte e tutto è stato ripreso dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, i cui filmati sono stati acquisiti dai carabinieri per le indagini. Al solito i ladri erano incappucciati e irriconoscibili, ma le riprese sono al vaglio degli investigatori dell’Arma per cercare qualche indizio che li possa mettere sulle tracce dei responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Furto con il flessibile e scintille: pericolo-incendio dal benzinaio. Ladri rischiano la vita per 500 euro