Furti nei negozi e rissa sei denunce

I carabinieri della stazione di Sestri Levante, al termine di attività investigative avviate in seguito ad alcuni episodi di furto e tentato furto avvenuti nella cittadina, hanno individuato e denunciato tre cittadini algerini ritenuti responsabili degli episodi delittuosi commessi in altrettanti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Per 27 volte ha rubato nei negozi o tentato di farlo, arrestato http://dlvr.it/TNg1nh ? #Furti Vai su X

“Vieni a pagare la merce rubata!”, il ladro torna e colpisce ancora: negozio di Bari pubblica video dei furti sui social #bari #cronaca #furti - facebook.com Vai su Facebook

Crema, arrestata la banda dei furti nei negozi: in auto 2700 euro di merce rubata - Crema (Cremona), 9 settembre 2025 – Scacco ad una banda dedita ai colpi all'interno di negozi e centri commerciali. Segnala ilgiorno.it

Scoperti a rubare alcolici. Minacce al negoziante, presi - Serata di tensione in via Carlo Mayr, due soggetti hanno puntato all’esercente un coccio di vetro. Da msn.com

Roma violenta, 8 arresti per rapine e furti: così venivano depredati distributori, negozi e automobilisti - Otto persone arrestate tra Roma e Anzio per furti, rapine e scassi: la Polizia di Stato intensifica i controlli contro la criminalità predatoria. Secondo virgilio.it