Furti a San Martino al Cimino | Nelle chat dei residenti si parla di fucili e ronde alimentano la paura

L'ondata di furti che da settimane sta colpendo diverse zone del Viterbese, con San Martino al Cimino tra le frazioni più bersagliate, è arrivata in consiglio comunale accendendo un confronto serrato sul tema della sicurezza. Al centro del dibattito non solo le misure di prevenzione ma anche il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Furti a San Martino al Cimino, ladri rubano i ricordi di un famiglia https://ift.tt/qEK5Qwm https://ift.tt/FZXmBLa - X Vai su X

Furti, nuova serata di paura a San Martino al Cimino: ladri rubano i ricordi di un famiglia NOTIZIA NEI COMMENTI ? - facebook.com Vai su Facebook

Viterbo: furti in abitazione, controlli straordinari a Tobia e S. Martino - Nell’ultima settimana la polizia ha organizzato posti di blocco e vigilanza dinamica, identificate oltre 700 persone ... Segnala civonline.it

Polizia di Stato: controlli straordinari a Viterbo e San Martino al Cimino - NewTuscia – Viterbo – Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di prevenzione nel capoluogo con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dal fenomeno dei furti in abitazione ... Scrive newtuscia.it

Emergenza furti in casa, «Cento i colpi nel 2025» - È il dato che emerge dal vertice sulla sicurezza convocato a Palazzo dei Priori dal prefetto Sergio Pomponio, ultimo del ... Secondo ilmessaggero.it