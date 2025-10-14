Furgone rubato usato come ariete per un furto | trovato vicino al campo Rom

Imolaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il furto del furgone, poi la spaccata con il veicolo utilizzato come ‘ariete’ e la fuga con la cassaforte appena sradicata dalla sua sede. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

