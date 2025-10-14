Furgone rubato usato come ariete per un furto | trovato vicino al campo Rom
Il furto del furgone, poi la spaccata con il veicolo utilizzato come ‘ariete’ e la fuga con la cassaforte appena sradicata dalla sua sede. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Scene da film a Cancello Arnone (Caserta), due tunisini hanno rubato un furgone di un fioraio. Quest'ultimo si è accordo di cosa stava accadendo ed ha inseguito i due che poco dopo si sono schiantati e il furgone ha preso fuoco ? - facebook.com Vai su Facebook
Rubato il furgone della parrocchia: la polizia lo ritrova a 500 chilometri di distanza https://ift.tt/bZTJMwh https://ift.tt/JhEuceU - X Vai su X
Furgone usato come 'ariete' per rubare la cassaforte del Todis. Il veicolo trovato vicino al campo rom - Il furto del furgone, poi la spaccata con il veicolo utilizzato come ‘ariete’ e la fuga con la cassaforte appena sradicata dalla sua sede. Secondo romatoday.it
Furgone-ariete contro la vetrina. Blitz al Carrefour - Con un furgone (rubato) usato come testa d’ariete, hanno forzato la vetrata del supermercato, quindi si sono introdotti nell’area degli uffici, rubando i contanti che si vi trovavano in quel momento. Lo riporta ilgiorno.it
Furgone ariete contro il bar. Preso il registratore di cassa - VILLANTERIO (Pavia)Con un furgone usato come ariete sono riusciti a sfondare la vetrina e a introdursi all’interno del Bar Sport di Villanterio. Si legge su ilgiorno.it