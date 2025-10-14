Fuorigrotta escort denuncia cliente | Mi ha violentato Non eravamo d’accordo sul prezzo
Si indaga su una presunta violenza sessuale commessa a Fuorigrotta ai danni di un escort. Un incontro concordato che sarebbe degenerato in uno stupro. L’uomo non avrebbe accettato la cifra stabilita in precedenza e, dopo una discussione, avrebbe costretto la donna a un rapporto sessuale contro la sua volontà. Fuorigrotta, escort denuncia cliente: “Mi ha . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altre letture consigliate
Escort denuncia: violentata in casa a Fuorigrotta. Il presunto aggressore: “Io mi sono difeso” - X Vai su X
ORE 18:00: 3°CONSEGNA DI GIORNATA: SIAMO A FUORIGROTTA (NA): CONSEGNA RICAMATRICE BROTHER INNOVIS 880E SPECIAL EDITION! GRAZIE A CHI CI SCEGLIE ? #ricamo #brother880e #personalizzato #corredino #ricamato #articolipers - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, presunta violenza sessuale su escort a Fuorigrotta: indagini in corso - La Polizia sta indagando su un presunto caso di violenza sessuale avvenuto nel quartiere Fuorigrotta di Napoli ai danni di una escort. Scrive ilmattino.it