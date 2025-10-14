Fuoriclasse e difesa impenetrabile | la TOP XI dei compagni di Vieira

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival dello Sport di Trento Patrick Vieira si è divertito con noi a stilare il miglior undici di sempre tra i compagni con cui ha giocato in carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fuoriclasse e difesa impenetrabile la top xi dei compagni di vieira

© Gazzetta.it - Fuoriclasse e difesa impenetrabile: la TOP XI dei compagni di Vieira

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Fuoriclasse Difesa Impenetrabile Top