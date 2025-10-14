Funerali di Stato per i tre carabinieri caduti in servizio

Padovaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ferita è fresca, i cuori e le coscienze sanguinano, ma è doveroso guardare al futuro, nel nome di tre carabinieri che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro con la tradizionale professionalità e attenzione. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha chiesto oggi 14 ottobre al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

