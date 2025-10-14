Funerali di Stato per i tre carabinieri caduti in servizio
La ferita è fresca, i cuori e le coscienze sanguinano, ma è doveroso guardare al futuro, nel nome di tre carabinieri che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro con la tradizionale professionalità e attenzione. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha chiesto oggi 14 ottobre al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Il femminicida ai carabinieri: «Non sapete chi sono io, da oggi in poi avete finito di riposare, non dormirete tranquilli, ci saranno 4 funerali di Stato» #Pescara #lettomanoppello - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Franzoso, martedì i funerali di Stato di Matteo a Sestriere: sarà lutto cittadino - X Vai su X
Funerali di Stato per i Carabinieri Caduti nell'Esplosione: Un Tributo Nazionale - Un momento di silenzio per onorare i Carabinieri caduti: il governo italiano si unisce in segno di rispetto e solidarietà con le famiglie dei nostri eroi. notizie.it scrive
Cdm, funerali di Stato e lutto nazionale per i carabinieri - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha chiesto al Consiglio dei ministri di rispettare un minuto di silenzio in memoria e in onore dei tre carabinieri deceduti nell ... Da ansa.it
Esplosione a Castel D'Azzano, funerali di Stato e lutto nazionale per i tre carabinieri morti - Meloni chiede un minuto di silenzio al Cdm per i tre carabinieri morti a Castel d’Azzano. Come scrive virgilio.it