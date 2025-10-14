Funerali di Cesare Paciotti prima moglie | La tua ambizione ti ha fatto conquistare il mondo
(LaPresse) “Eravamo giovanissimi e abbiamo affrontato le sfide della vita insieme. Non una vita normale, una montagna russa. La tua ambizione irrefrenabile ti ha fatto conquistare il mondo”. Così Serenella Vallasciani, prima moglie di Cesare Paciotti, durante i funerali dello stilista e imprenditore morto domenica a 69 anni in seguito ad un malore. “Sarà mia premura far conoscere ai nostri nipoti quel nonno che sei stato e cosa hai rappresentato”, ha aggiunto. L’ultimo saluto a Paciotti si è svolto oggi nella chiesa di San Pietro in piazza XX Settembre a Civitanova Marche (Macerata), dove erano presenti centinaia di persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
