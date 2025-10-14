Funerali Cesare Paciotti la prima stretta collaboratrice | Tutta la mia vita è legata a te

(LaPresse) Le commoventi parole di Lina Pennesi, sua storia collaboratrice, durante i funerali di Cesare Paciotti morto domenica a 69 anni in seguito ad un malore. “Tutta la mia vita è legata a te. Sei stato il mio migliore amico, il mio compagno di vita, il mio mentore. Abbiamo trascorso così tanto tempo insieme che siamo diventati simili”, ha detto la donna. L’ultimo saluto a Paciotti si è svolto martedì mattina nella chiesa di San Pietro in piazza XX Settembre a Civitanova Marche (Macerata), dove erano presenti centinaia di persone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali Cesare Paciotti, la prima stretta collaboratrice: “Tutta la mia vita è legata a te”

