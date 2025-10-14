Fumo sull’aereo partito da Sharm dopo il vertice | atterraggio d’emergenza a Napoli

Un aereo della compagnia Wizz Air proveniente da Sharm el Sheikh e diretto a Roma è stato costretto a un atterraggio di sicurezza all’aeroporto di Napoli a causa di un sospetto di fumo all’interno della stiva. A bordo del velivolo, turisti e diversi cronisti e operatori della stampa che hanno seguito il ‘Summit for peace’ nella città egiziana. I vigili del fuoco hanno effettuato un primo controllo nella stiva. Ora i passeggeri stanno lasciando l’aereo per permettere un’ulteriore verifica. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

