Fumo sul volo Sharm el-Sheik - Roma atterraggio a Napoli | sull' aereo giornalisti che erano al summit su Gaza
Paura su un volo WizzAir da Sharm el-Sheik a Roma: fumo dalla stiva e atterraggio di sicurezza a Napoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Wizzair, atterraggio di emergenza a Napoli: fumo in stiva sul volo Sharm-Roma - Atterraggio d’emergenza a Napoli per un volo Wizz Air partito questa mattina alle 11:25 da Sharm el Sheikh e diretto a Roma. Lo riporta msn.com
Fumo dalla stiva dell'aereo, paura sul volo da Sharm el-Sheikh a Roma: costretto a un atterraggio di emergenza a Napoli - A causa di un sospetto di fumo nella stiva, il velivolo ha dovuto fare un atterraggio di sicurezza a Napoli. Scrive msn.com
Atterraggio di sicurezza a Napoli per il volo da Sharm a Roma: fumo nella stiva - Il volo diretto a Roma e proveniente da Sharm ha fatto un atterraggio di sicurezza a Napoli; a bordo, oltre a molti turisti, la stampa di ritorno dal summit ... fanpage.it scrive