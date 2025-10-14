Fumo nella stiva un aereo da Sharm el-Sheikh e diretto a Roma costretto ad atterrare a Napoli
Paura a bordo di un aereo proveniente dalla città egiziana di Sharm el-Sheikh e diretto a Roma. Il velivolo, a causa di un sospetto di fumo nella stiva, ha dovuto fare un atterraggio di sicurezza a Napoli. Il comandante ha avvertito i passeggeri della necessità di fermarsi mentre era in volo tra. 🔗 Leggi su Today.it
